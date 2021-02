L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui “furbetti” del Reddito di Cittadinanza.

Tre sono stati scoperti e denunciati dai finanzieri della tenenza di Carini. Due prendevano il sussidio, per complessivi 50mila euro, ma erano titolari di conti gioco online, utilizzati per giocare e scommettere tra il 2017 e il 2019, incamerando somme superiori a 20mila euro e non dichiarandole per il calcolo dell’Isee.





«Quando si è percettori di reddito di cittadinanza – spiega il colonnello delle fiamme gialle Alessandro Coscarelli – le vincite vanno comunicate dal beneficiario all’Inps entro quindici giorni dall’acquisizione».