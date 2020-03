L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza la preparazione del Palermo verso la sfida contro il Corigliano. Gli uomini di Pergolizzi sono tornati ad allenarsi sul sintetico del “Pasqualino” di Carini, complice la momentanea chiusura del “Tenente Onorato” di Boccadifalco per lavori di manutenzione. Felici si è allenato in gruppo senza problemi. Quasi certamente i rosa si alleneranno in Sicilia fino a venerdì, per poi partire alla volta della Calabria, dove giocheranno domenica pomeriggio contro il Corigliano, ultimo avversario in campionato prima della pausa per il Torneo di Viareggio. Sempre ieri, la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato le convocazioni del tecnico Giannichedda per la Rappresentativa Lnd che prenderà parte alla competizione giovanile. Nessun under del Palermo fa parte dell’elenco stilato dall’ex centrocampista di Lazio e Juventus.