L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Aurelio Maggio, direttore dell’Unità operativa complessa di Medicina trasfusionale dell’azienda Villa Sofia-Cervello:



«Plasma? Non ci sono controindicazioni per il donatore. I pazienti guariti

possono aiutare quelli affetti da Covid. Non è stato utilizzato solo per il Coronavirus ma anche per altre pandemie, come l’Ebola. Anche in quel

caso si è utilizzato il plasma iperimmune che è stato ricavato da pazienti







«Non è efficace al 100 per cento. Ci sono studi che dimostrano una

certa efficacia. Questa terapia, ad oggi, è considerata sperimentale. È

una delle tante armi che noi abbiamo insieme al cortisone che rimane il baluardo della terapia. Per la prima volta, in Sicilia, il plasma

iperimmune ad altissimo titolo neutralizzante è stato trasfuso

in un paziente con Talassemia Major con grave insufficienza respiratoria».