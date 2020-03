L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla docente di Capaci positiva al Coronavirus. Ricoverata al “Cervello”, ha qualche linea di febbre e in questo momento le sue condizioni non sono affatto gravi, in paese invece c’è molta preoccupazione. I suoi familiari, che gestiscono un piccolo supermercato a Capaci, hanno chiuso il negozio su richiesta anche del sindaco Pietro Puccio a scopo precauzionale e tutti i parenti o le persone che l’hanno incontrata di recente si sono messi in quarantena. L’insegnante è pure dirigente sportiva ma lei stessa, ascoltata dalle autorità sanitarie, ha detto di non avere avuto contatti con nessuno dopo il suo rientro. A parte però la festa, che si sarebbe svolta in un locale pubblico, ed i cui partecipanti stanno vivendo momenti di apprensione. L’insegnante è rientrata da Praga, atterrando prima all’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo, una delle province focolaio dell’epidemia e adesso inserita nella zona rossa. Sarebbero bastate poche ore per contrarre il virus, subito dopo la donna ha preso il volo per Palermo e a quanto pare non accusava alcun sintomo. Tanto che il giorno dopo ha partecipato ad una festa di compleanno con un centinaio di invitati. «Invitiamo fortemente tutti coloro che nelle scorse settimane hanno avuto dei contatti con la docente ad informare il proprio medico curante e a sottoporsi all’isolamento per 14 giorni a partire dal giorno in cui è avvenuto l’ultimo contatto – afferma il sindaco di Capaci, Puccio -. In particolare, rivolgiamo questo appello a tutti gli invitati al compleanno. In questo momento delicato vi chiediamo di attenervi scrupolosamente alle indicazioni provenienti dalle autorità nazionali, regionali e locali».