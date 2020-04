L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della raccolta fondi lanciata da Tony Di Piazza, vicepresidente del Palermo, per sostenere la onlus palermitana Anirbas. Ieri l’Associazione culturale italiana di New York ha inviato altri 4.470 dollari (circa 4.100 euro al cambio) per un totale di 30.050 dollari (oltre 27.500 euro) devoluti a favore dei più bisognosi nella città di Palermo, alle prese come tutto il resto d’Italia con l’emergenza sanitaria e sociale causata dall’epidemia di Coronavirus.