Gds: “Desplanches, errori da matita blu. Perché aspettare l’85’ per Brunori e Henry? Le pagelle di Sassuolo-Palermo”

Come riportato da Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, oggi in edicola, il Palermo incassa la terza sconfitta consecutiva contro un Sassuolo inarrestabile, capace di centrare la settima vittoria di fila. I rosanero, pur giocando una gara combattiva e restando in partita fino alla fine, pagano a caro prezzo errori individuali e scelte discutibili, scivolando al dodicesimo posto in classifica, a soli tre punti dalla zona retrocessione.

La partita ha mostrato un Palermo capace di reagire dopo un avvio traumatico segnato dall’errore di Desplanches che ha spalancato la porta al vantaggio di Laurienté. Il pareggio di Le Douaron ha riacceso le speranze, ma nella ripresa è stata una punizione magistrale di Pierini a condannare i rosanero, lasciando Dionisi in bilico sulla panchina.

Di seguito, le pagelle di Luigi Butera pubblicate oggi sul Giornale di Sicilia, che analizzano nel dettaglio le prestazioni dei giocatori rosanero nella sconfitta contro il Sassuolo.

Desplanches 4,5

Non si può sbagliare in quel modo e purtroppo è il secondo errore da matita blu nelle ultime tre partite. Il passaggio per Ranocchia è senza senso, perché il compagno è pressato forte da Thorstdvedt che infatti borseggia il pallone e lo consegna a Laurienté. Sulla punizione di Pierini resta immobile: se non vede partire la palla, è anche perché ne piazza troppi in barriera.

Baniya 6

Gli capita il cliente più scomodo (Laurienté), gli si appiccica addosso in tutti i modi e un po’ lo limita. Non ha colpe sul gol, perché non poteva aspettarsi un suicidio del genere.

Nikolaou 6

A differenza di tante altre volte ci mette più carattere. Anestetizza Moro, s’immola per evitare facili battute a rete da distanza ravvicinata. Nella ripresa mura addirittura tre volte nella stessa azione.

Ceccaroni 6

Si adatta in questo nuovo ruolo con la solita applicazione. In fase di non possesso è il terzo in costruzione, in quella difensiva alza la diga con Nikolaou e Baniya in una difesa a 5. Attento e anche preciso in un paio di lanci lunghi, come quando pesca Le Douaron sul filo del fuorigioco. Ci prova anche di testa nel finale, ma è sfortunato.

Di Mariano 6

È l’ago della bilancia, perché scala in difesa per formare una linea a 5 quando il Sassuolo attacca. Limita Pieragnolo e prova anche ad andare sul fondo. Da un suo cross nasce la rovesciata di Di Francesco che va alta. Nella ripresa paga dazio alla fatica, va in riserva ed è sostituito.

Insigne 5

Fa poco nello spezzone in cui gioca.

Segre 5,5

Stranamente impreciso, ha anche una palla buona ma, invece di calciare in porta, cerca un assist che si rivela un budino. Il suo apporto si sente più in fase difensiva, però ha il demerito di procurare il fallo da cui nasce la punizione vincente di Pierini. Fuori per fare spazio ad un attaccante.

Brunori sv

Altri nove minuti, recupero compreso. Impossibile lasciare il segno.

Ranocchia 6,5

Sempre più agio in questa versione da regista. Alcune giocate di prima avrebbero meritato una migliore finalizzazione dal resto della compagnia. La sua prestazione è continua e anche lucida in fase difensiva.

Lund 6

Anche lui sa che non può distrarsi un momento perché di fronte c’è Berardi che è velenoso come un cobra. Si perde una volta Toljan ma si procura l’angolo da cui nasce il gol del momentaneo 1-1. Al suo attivo anche una chiusura salvavita su Berardi che poteva già chiudere la partita dopo dieci minuti.

Verre 5,5

Da sottopunta dovrebbe dare l’ultima pennellata, ma fa fatica a trovare la mattonella giusta. Svaria sulla trequarti, ci mette corsa ma stavolta manca la qualità. Giustamente sostituito.

Vasic 5

È il primo cambio, sembra in letargo. In pratica non si vede mai.

Di Francesco 6

Gli manca sempre una virgola. Splendida la mezza rovesciata (alta) sul cross di Di Mariano, ancora di più l’arcobaleno che disegna dopo dodici secondi nella ripresa ma la palla sbatte sulla traversa. Tanto movimento, molti palloni interessanti e pure qualcosina lasciata per strada. Anche stavolta sostituito.

Appuah sv

Nel suo quarto d’ora c’è solo una giocata in area nel finale.

Le Douaron 6,5

Trova il primo gol dopo diciotto partite e un pieno di fischi. Oltre a segnare, lotta su tutti i palloni. Ha anche altre due occasioni: sulla prima è un po’ precipitoso e Moldovan para, sulla seconda poteva fare di più.

Henry sv

Stesso discorso di Brunori, troppo poco in campo.

Allenatore Dionisi 5,5

Sapeva di giocarsi un pezzetto di panchina contro la sua ex squadra. Il piano partita è valido ma rischia di saltare subito per colpa di Desplanches, per sua fortuna la squadra riemerge. Quando va sotto, non si capisce perché aspetti l’85’ per buttare dentro Brunori e Henry.