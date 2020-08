L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione migranti in Sicilia.

Musumeci si attendeva da settimane che Roma schierasse la marina militare a difesa delle coste siciliane – scrive il quotidiano -.

Poi ha sperato che venisse proclamato lo stato di emergenza (anche) per l’immigrazione. Infine aveva fatto sapere per via diplomatica che sarebbe stato gradito almeno un intervento di Conte per attivare il pressing su Bruxelles al fine di trasferire i migranti nel resto d’Europa .



È quando Palazzo d’Orleans ha preso atto che niente di tutto ciò era successo – prosegue il quotidiano – né sarebbe successo che è scattata l’accelerazione sull’ordinanza.

È venuto fuori così il provvedimento che impone lo sgombero di tutti gli hotspot e dei centri di accoglienza entro le 24 di oggi. Con l’obbligo conseguente di trasferire i migranti «in altre strutture fuori dal territorio della regione non essendo possibile garantire la loro permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio». Ma a chi tocca eseguire lo sgombero? E ci sono destinazioni pronte? – si interroga il quotidiano -. Palazzo d’Orleans non lo scrive ma è evidente il riferimento a Polizia e Carabinieri su input dei prefetti. E tuttavia già ieri il Viminale ha informalmente fatto sapere che «la competenza sull’immigrazione è di competenza statale».

Lasciando prevedere che in base all’ordinanza di Musumeci, in quanto incostituzionale, nessuno sgombero verrà eseguito dalle forze dell’ordine.