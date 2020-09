L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia. Al pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo hanno già ricevuto 5.000 tamponi rapidi e dalle scorse ore hanno iniziato ad usarli. All’Asp di Palermo ne sono stati consegnati 150 mila. La maggior parte verrà utilizzata nelle scuole, ma non sono esclusi altri impieghi come nelle carceri o nella Missione Speranza e Carità di Palermo dove da domani saranno utilizzati dall’Asp di Palermo.