L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Sicilia.

Si registra anche una consistente flessione dei decessi quotidiani riconducibili al Covid.





Questa la distribuzione delle nuove infezioni tra le province: 315 a Palermo, 211 a Catania, 63 a Siracusa, 61 a Trapani, 49 a Messina, 36 a Caltanissetta, 34 ad Agrigento, dieci a Enna e altrettante a Ragusa. L’area metropolitana di Palermo resta dunque in testa nel bilancio dei contagi quotidiani, ma rispetto all’inizio del mese segna una riduzione di attuali positivi, arrivando a quota 14704 (418 in meno) di cui 11644 residenti nel capoluogo (125 in meno).