L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” analizza le possibili scelte del tecnico Pergolizzi per la sfida contro la Cittanovese. Rientreranno Vaccaro e Martinelli, anche se solo quest’ultimo appare certo di un posto tra i titolari. Dalla prossima settimana torneranno anche Ricciardo e Doda, che già ieri hanno ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo. Il capocannoniere potrebbe già essere a disposizione per la sfida col Biancavilla, qualche spiraglio per Doda, anche se è più probabile che il suo ritorno possa avvenire nella trasferta di Licata.