L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’infermeria del Palermo. Crivello e Peretti tornano ad allenarsi in gruppo e saranno a disposizione per la sfida contro la Cittanovese. Entrambi avevano accusato fastidi muscolari in settimana e sono rimasti a riposo fino a giovedì. Si va verso un 3-4-3 modificabile a gara in corso, con Crivello adattabile a terzino e Langella pronto a scendere sulla linea dei difensori.