L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Sandro Morgana, vicepresidente della LND: «È una situazione complicata. Nessuno di noi poteva immaginare una condizione del virus così difficile e invasiva. Sebbene in Sicilia la situazione non sia come in altre regioni, questo sta incidendo su tutto il sistema sociale e quello sportivo. Bisogna aspettare pochi giorni per pensare al futuro e ripartire. Il Consiglio federale e successivamente la Lnd prenderanno una decisione unitaria che varrà per tutta la nazione. Se ci saranno delle distinzioni le vedremo dopo, ma intanto bisogna aspettare che si pronunci il massimo organo della Federcalcio. Il Coni si è battuto per la legge 8 che va potenziata per dare forza a tutti gli sport della Sicilia prosegue Morgana -. La parola d’ordine è sostegno e attesa, per le decisioni che verranno prese. Poi fiducia e pazienza, per le persone che hanno a cuore il calcio dilettantistico e tutti coloro che stanno combattendo per dare un futuro».