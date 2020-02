L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” esalta la vittoria del Palermo sull’FC Messina. Un’altra vittoria sporca, ma va bene lo stesso. In questo momento del campionato non si può essere schizzinosi. Chi vuole caviale e champagne è meglio che guardi altri spettacoli e non il Palermo. L’Fc Messina ha fatto una grande partita, ma non è stato bravo a buttarla dentro quando ne ha avuto l’occasione. Le parole di Gabriele sono da approfondire: sostiene che l’arbitro ha ammesso due errori in entrambe le azioni che hanno portato ai gol dei rosanero. Sarebbe la prima volta da quando esiste il calcio…