L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul vaccino anti-Covid 19.

La Regione Sicilia ha evidenziato al commissario Arcuri 33 sedi in cui far arrivare il vaccino. In questo elenco figurano i principali ospedali di Palermo e Catania, la Banca del cordone ombelicale di Sciacca e almeno un presidio in ogni provincia.





Verrà vaccinato il personale ospedaliero delle strutture a cui sono destinate le prime dosi. Contemporaneamente ci sarà il vaccino anche per gli over 65 con patologie, residenti e personale delle Rsa. Solo in primavera inoltra o in estate si passerà a insegnanti e personale scolastico, forze dell’ordine, personale delle carceri e dei luoghi di comunità. Poi tutti gli altri.