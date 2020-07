L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche del Catania e della programmazione in vista della prossima stagione.

La prossima scadenza è quella del 5 agosto, tanto prossima da non consentire a Fabio Pagliara, Maurizio Pellegrino e Giovanni Ferraù di tirare neanche un respiro di sollievo. Ci sono procedure burocratiche e, soprattutto, soldi da dover tirare fuori, dopo aver sborsato il milione e 300.000 euro per rilevare il 95,6 per cento del capitale sociale del Calcio Catania da Finaria, ma l’obiettivo dei nuovi amministratori è di rilevare anche la restante quota.

Si deve, innanzitutto, scegliere il tecnico. Lucarelli resterebbe con grande entusiasmo. Per quanto riguarda l’organico, uno dei punti fermi è la scoperta di questa stagione, il giovane Kevin Biondi – conclude il quotidiano -.