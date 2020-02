L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche del calcio giovanile. Palermo, Camaro e Game Sport Ragusa continuano a comandare in lungo e in largo. I tre club sono primi sia tra gli Under 17 che Under 15 regionali, da soli potrebbero portare a casa la vittoria finale di 6 gironi su 10. Andando con ordine, nel Girone A Under 17 la capolista Accademia Trapani batte di misura la Panormus con un rigore di La Francesca e mantiene così il primo posto conservando i 10 punti di vantaggio sull’Adelkam, vittorioso a sua volta per 2-1 in casa del Terrasini: le solite disattenzioni difensive dei padroni di casa danno aiutano il doppio vantaggio degli ospiti, che vanno in gol con Roccaforte e con Murania che trasforma un rigore. Il Terrasini riesce solo ad accorciare le distanze con Rocca. Bella vittoria per la Tieffe che, in rimonta, vince 3-1 sul Punto Rosa: mattatore dell’incontro Salamone autore di una tripletta. Nel Girone B, il Buon Pastore del tecnico Catanzaro riesce a fermare il Palermo sullo 0-0, al termine di un match combattuto. Di questo risultato non ne ha approfittato il Calcio Sicilia che ha pareggiato per 1-1 in casa del Favara. Una sfida con tanti rimpianti per le occasioni da gol mancate dopo il pari degli agrigentini su rigore. Con questo pari, il Palermo perde due lunghezze di vantaggio sul Terzo Tempo, che vincendo 4-1 con l’Athena si porta a -1 dai rosanero. Importante successo in chiave play-off per il Ribolla di Sanfilippo, che piega a domicilio per 2-0 il Canicattì, a decidere il match la doppietta di Zangara. Nel Girone C, il Camaro cala il poker alla Nuova Rinascita e consolida la vetta (gol di Gargiulo, Ceraolo e Cannistrà, doppietta) con 8 punti di vantaggio. Nel Girone E, il Game Sport Ragusa invece pareggia (2-2 con l’Accademia Siracusa) ma resta a +12 sulla RG. Nel Girone A del torneo Under 15, la capolista Adelkam si impone 6-0 in casa con il Buon Pastore e tiene a 5 punti di distanza il Calcio Sicilia che ha vinto 3-1 (a segno Di Cristina, Simeone, Camiolo) sul Carini. Sempre a Carini, la Tieffe vince una gara fondamentale in chiave play-off superando 1-0 il Terzo Tempo con la rete di Di Mitri. Bene anche l‘Academy Tedesco che ha superato 3-2 l’Accademia Trapani (reti di Meli, Labate e Vassallo). Nel Girone B, il Palermo si aggiudica il big match con Il Calcetto per 2-0: per i rosanero a segno Brugognone e La Mantia. Una sconfitta che non intacca le speranze play-off del Calcetto. Nel Girone C, ancora il Camaro a dettare legge, così come il Game Sport Ragusa nel raggruppamento E. Per i ragusani un nuovo successo, stavolta per 2-0 a Modica contro l’Airone.