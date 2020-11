L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sfida fra Palermo e Potenza.

Stringere i denti, vincere la terza partita di fila per poi prendere fiato. Come un sub in apnea il Palermo prova a risalire senza danni fino in superficie. Boscaglia cambierà poco, la formazione ricalcherà fortemente quella di domenica, con due sostituzioni quasi obbligate.





A centrocampo Broh e Martin si contendono una maglia accanto a Odjer. In difesa l’infortunio di Corrado spiana la strada a Crivello.