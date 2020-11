L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo.

«Quando hai l’opportunità di ammazzare sportivamente l’avversario, devi

farlo. Un gol casuale ci avrebbe portato sul 2-1 e sarebbe stato difficile.

Dovevamo tenere di più il pallino del gioco. Quando si è avanti 2-0 bisogna ancora giocare con la squadra e per la squadra. Sono più contento della prestazione con la Turris, per il gioco corale, che di questa.

La nostra mentalità ancora si deve un po’ definire, ma dobbiamo avere sempre le redini del gioco».







«Questa squadra – prosegue Boscaglia – è costruita per stare nei piani alti della classifica. Nelle prime partite non eravamo ancora una squadra, ma se prendiamo le ultime sette lo siamo stati, nonostante la sconfitta con la Turris».



«Errore di Somma? Secondo me non se l’è sentita di rinviare col sinistro. Pelagotti è stato bravissimo a prenderla con le mani, quando succedono queste cose bisogna essere concentrati. Somma, come Silipo e Luperini, va rischiato per dargli più minutaggio».