L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Giacomo Filippi, allenatore del Palermo:

«Secondo me dobbiamo pensare solo a giocare, poi in campo si vedrà. Prima della gara di andata sentendo le dichiarazioni degli antagonisti, si parlava solo di calcio. Ora si parla solo di episodi, dei quali sono estraneo. Se qualcuno come Braglia si giustifica, evidentemente ha qualcosa da farsi perdonare. Io in quei gesti non mi rivedo, poi sento troppe storie sull’arbitraggio che è stato normale, in una partita spezzettata perché molto sentita, tra due squadre che hanno dato tutto. Queste partite si decidono sugli episodi, ma non ci rappresentano».





«Il nostro obiettivo è giocare come sappiamo fare – ribadisce Filippi – concentrarci solo sulla partita senza farci distrarre dalle chiacchiere. I ragazzi sono concentrati, attenti e allegri, prepareremo la partita com’è giusto che sia, dando tutto quel che abbiamo per andare avanti».