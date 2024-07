Gds: “Athletic Palermo scatenato, otto colpi di mercato per puntare alla D”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’Atheltic Palermo scatenato sul mercato.

L’Athletic si rinnova. La squadra del presidente Gaetano Conte, militante nel campionato di Eccellenza, non vuole ripetere l’esperienza della scorsa stagione, lottando fino all’ultima giornata per la salvezza. «Nelle nostre intenzioni – afferma uno dei dirigenti, Walter Bertucci – è disputare un campionato più che dignitoso senza patemi d’animo». Tuttavia, le ambizioni dell’Athletic sembrano andare oltre un semplice campionato dignitoso, come dimostra la loro campagna acquisti.

Rinnovamenti e nuovi acquisti

La società ha fatto acquisti di peso, riorganizzato il settore tecnico e potenziato l’assetto dirigenziale. Recentemente, un noto imprenditore del palermitano è entrato a far parte della squadra, anche se il suo nome rimane top secret. Inoltre, l’Athletic avrà a disposizione il campo Nino Cardinale di Capaci per allenarsi e giocare le gare ufficiali, una volta completati i lavori di ristrutturazione. Nel frattempo, utilizzeranno il campo del Velodromo di Palermo per gli allenamenti e, possibilmente, quello di Terrasini per le gare interne.

Nuova guida tecnica

Filippo Raciti è il nuovo allenatore dell’Athletic. Lo scorso anno, alla guida del Paternò, ha vinto la Coppa Italia per squadre di Eccellenza. Sarà affiancato dal vice allenatore Pippo D’Angelo. L’area sportiva sarà coordinata da Aurelio Lo Bianco, che fa ritorno, e Giampiero Clemente, che viene confermato. Umberto Calaiò è una new entry nei quadri dirigenziali, portando con sé una vasta conoscenza del mondo calcistico dilettantistico.

Squadra rinnovata

Pochi i giocatori confermati rispetto alla scorsa stagione, tra cui Giuliano, Mercanti, Pucci, Birardi, Nicolò Corsino, Amorello, Di Maria e Martignetti, che ritorna dal prestito al Palermo. Tra i nuovi acquisti, il portiere Romano (ex Paternò), i difensori Raimondi (ex Canicattì) e D’Aleo (ex Gioiese), i centrocampisti Sangarè (ex Paternò), Esposito (ex Nissa) e Valença (ex Paternò), e gli attaccanti Micoli (ex Paternò) e Matera (ex Don Carlo Misilmeri).

Prossimi impegni

L’avventura dell’Athletic inizierà a Collesano il 27. Sono già in programma due prestigiose amichevoli: una contro il Trapani il 4 agosto a Troina e l’altra il 13 agosto contro la Nissa.