Don Carlo Misilmeri, UFFICIALE: Lorenzo Farris nuovo responsabile del settore giovanile

La Don Carlo Misilmeri annuncia con grande entusiasmo che Lorenzo Farris sarà il nuovo direttore del settore giovanile e della scuola calcio. Si tratta di una figura di spicco che giocherà un ruolo fondamentale nella crescita del vivaio, che da quest’anno diventerà ancora più centrale nel progetto della società.

Un Curriculum di Prestigio

Lorenzo Farris non è un nome nuovo nel mondo del calcio. Ha ricoperto il ruolo di segretario del settore giovanile del Palermo durante l’era Zamparini, per poi portare la sua esperienza e competenza anche al Milan e al Torino. Questo background prestigioso lo rende una scelta eccellente per guidare i giovani talenti della Don Carlo Misilmeri verso un futuro promettente.

Un Progetto di Crescita

Il club ha deciso di investire ulteriormente nel settore giovanile, ritenendolo una componente essenziale per lo sviluppo e il successo a lungo termine. L’arrivo di Farris testimonia questa volontà, puntando su una figura di comprovata esperienza e capacità organizzative. La sua presenza garantirà non solo un’ottima gestione, ma anche un’attenzione particolare alla formazione tecnica e umana dei giovani calciatori.

Entusiasmo e Prospettive

Farris ha accettato con grande entusiasmo di far parte del progetto della Don Carlo Misilmeri, dimostrando di condividere i valori e gli obiettivi del club. La sua esperienza con squadre di alto livello sarà un valore aggiunto per il nostro settore giovanile, che avrà l’opportunità di crescere sotto la guida di un professionista del suo calibro.

Di seguito la nota ufficiale: