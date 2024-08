Gds: “Athletic Palermo, caos ds. Via Lo Bianco, c’è Clemente. Il patron Conte: «Fine del rapporto fiduciario»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’Athletic Palermo e il cambio del ds.

Aurelio Lo Bianco non è più il direttore sportivo dell’Athletic Palermo. «È venuto meno il rapporto fiduciario – ci dice il Presidente della società, Gaetano Conte – e abbiamo ritenuto opportuno interrompere il rapporto di lavoro». Insediatosi all’inizio della preparazione, e dopo un rapporto di qualche anno fa, la società ha deciso di dare piena fiducia a Giampiero Clemente come direttore sportivo dell’Athletic. «Lo riteniamo all’altezza del compito – aggiunge il presidente Conte – per essere stato con noi da ben due anni». «Non cambia nulla – esordisce il ds Clemente – nell’ obiettivo della squadra che è quello di disputare un campionato di vertice. È un campionato molto competitivo, pieno di difficoltà e insidie per la presenza di squadre blasonate, come Sciacca e Gela che, per ubicazione geografica, era logico che fosse inserita nel girone B, ma non stiamo qui a criticare tale scelta».

Dalle amichevoli, l’ ultima delle quali contro il Regina Mundi, molte le indicazioni per una squadra che ha cambiato molto, con pochissime conferme, con parecchi innesti e con un organico, all’80%, da completare. «Specialmente – aggiunge il ds Clemente – in avanti, mentre qualche altro tassello manca in mezzo al campo». Rivoluzionato, quindi, l’organico, abilità del mister Filippo Raciti assemblare al meglio la squadra per ritrovare quell’ equilibrio necessario per raggiungere gli obiettivi prefissati. A penalizzare, ancora una volta, il fattore campo. In attesa dell’utilizzo della struttura sportiva di Capaci, che sarà, per anni, la casa dell’ Athletic, gli allenamenti, dall’1 settembre saranno svolti al Velodromo, mentre le partite ufficiali si

faranno nel campo di Terrasini. In preparazione della Coppa Italia, di fine mese, e del campionato a metà settembre, due le amichevoli, il 18 contro il Bagheria (a Terrasini, di mattina) e il 23 contro al Primavera del Palermo (a Carini, di mattina).