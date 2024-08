Gds: “Athletic Palermo, la sfida di Raciti: «Competere con le grandi»”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sull’Athletic Palermo e le parole di Raciti.

La preparazione dell’Athletic continua senza sosta in vista dell’inizio del campionato di Eccellenza di calcio. Il primo impegno ufficiale sarà l’andata di Coppa Italia, prevista per settembre. “La squadra è ancora da completare, anche a livello numerico,” afferma il nuovo allenatore Filippo Raciti. “Abbiamo molte trattative in corso e stiamo aspettando risposte da quei giocatori che riteniamo adatti per fare il salto di qualità necessario a competere con le squadre più blasonate del girone. La società sta facendo tutto il possibile per costruire un’ottima squadra.”

Raciti rappresenta il punto cardine del nuovo corso della squadra, essendo l’artefice del cambio di rotta della società. Nella stagione precedente, ha portato il Paternò in Serie D, un successo che lo rende una figura di grande esperienza. “Non nascondo che avevo l’opportunità di rimanere a Paternò o di accettare proposte da altre società di Serie D,” continua Raciti. “Ho preferito accettare la sfida di una società nuova, con una visione e un progetto di crescita pluriennale. Ora, dopo due mesi di preparazione, sono convinto di aver fatto la scelta giusta e di essere parte di questo progetto, di questa famiglia.”

Il compito di mister Raciti non è semplice: deve riuscire ad amalgamare i pochissimi giocatori confermati con i molti volti nuovi, anche se quattro di loro (Romano, Sangarè, Valença e Micoli) erano già stati allenati da lui a Paternò. Quanto agli obiettivi della squadra, Raciti è cauto: “È prematuro definirli ora. Di certo, puntiamo a migliorare rispetto alle stagioni precedenti. Stiamo lavorando con obiettivi a lungo termine.”

Nel frattempo, la società si sta attivando anche nel settore giovanile. Negli scorsi anni, l’attenzione era rivolta solo alla squadra Juniores, ma ora, come afferma il presidente Gaetano Conte, “tutta la dirigenza, inclusi i tanti imprenditori che ci supportano economicamente, moralmente e fisicamente, ha deciso di avviare un settore giovanile completo, partendo dalle categorie provinciali.” La responsabilità del settore giovanile è stata affidata a Vincenzo Casula, una figura iconica del calcio giovanile palermitano.