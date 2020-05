L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si è soffermata sul pericolo assembramenti in spiagge in vista del ponte del 2 giugno, per tale motivazione sono state infatti presidiate le città di Palermo e Catania.

Nei giorni scorsi, il Prefetto di Palermo Giuseppe Forlani ha presieduto una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alla riunione in questione hanno partecipato il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, i rappresentanti delle forze di polizia territoriali e uno della capitaneria di porto. “Nell’ambito del monitoraggio sulla corretta attuazione delle misure di contrasto e contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica, è stato verificato il dispositivo di controllo, con particolare attenzione alla movida, ai mercati e alla sicurezza delle spiagge, anche in considerazione del ruolo propulsivo e di supporto delle pubbliche amministrazioni nella delicata fase del riavvio del sistema produttivo”.

Maggiore vigilanza anche a Catania, quest’ultima disposta dal Prefetto della città. Alla riunione di quest’ultimo hanno partecipato i sindaci di Catania, Acicastello ed Acireale.