L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla proposta alternativa emersa dalla Serie D. 31 squadre, che secondo le proposte attuali dovrebbero retrocedere, hanno proposto di bloccare le retrocessioni e giocare in sovrannumero. Di conseguenza, le retrocessioni verrebbero aumentare nella prossima stagione, in modo da riequilibrare la situazione. Tuttavia, la LND non sembrerebbe convinta dalla proposta.