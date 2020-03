L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche della situazione legata al vecchio Palermo. Oltre ai creditori, però, pure il Palermo di Mirri e Di Piazza è in attesa di notizie sulla conclusione dell’iter fallimentare. Se la questione relativa al campo di allenamento di Boccadifalco si è parzialmente risolta, rimane in piedi quella sul marchio, sui simboli e sui trofei della vecchia società, che l’attuale club rosanero vorrebbe esporre nel futuro museo della storia rosanero. I tempi, che già di per sé non sembravano essere brevi, sono destinati ad allungarsi col protrarsi dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto l’intero Paese. E chi non ha avuto quel che gli spettava, dovrà ancora attendere.