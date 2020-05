L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” ricorda il 29 maggio, giorno di gioie e dolori nella storia rosanero. Il 29 maggio 2004 il Barbera è esploso di gioia nella sfida che ha decretato la promozione in serie A contro la Triestina. Ma il 29 maggio è anche il giorno delle lacrime. Nel 2011, con Delio Rossi in panchina è arrivata una sconfitta in finale di Coppa Italia contro l’Inter.