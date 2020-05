L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della questione Di Piazza in casa Palermo. Il presidente Mirri – scrive il quotidiano – prova a sicure lo strappo, ma potrebbe trattarsi soltanto di una tregua. Ieri c’è stata l’assemblea di “Hera Hora” società che detiene il Palermo, e quel che è emerso è che Di Piazza al momento manterrà la sua quota di minoranza. La “caccia” per trovare un acquirente interessato al 40% dele delle quote non è però semplice. Mirri avrebbe inoltre diritto a trenta giorni di prelazione per rilevare le azioni del socio e arrivare così al cento per cento del pacchetto azionario. Le parti si aggiorneranno in occasione della prossima riunione del Cda, da convocare entro quindici giorni.