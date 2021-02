L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni del governatore Nello Musumeci sull’emergenza Coronavirus nell’Isola:

«Siamo ancora in una fase di interlocuzione, non in una fase contrattuale. Ma non posso dire nemmeno se la trattativa appare solida o meno, in questa fase meglio essere prudenti. Il contagio è altalenante e abbiamo il dovere di seguire il numero di contagi e delle perdite. Ma non siamo in una zona di allarme e non vorrei ci si arrivasse».





«Tutti abbiamo il dovere di salvaguardare questo patrimonio (la zona gialla, ndr). In alcune zone del Nord è stata necessaria la zona rossa ma in Sicilia non si presentano al momento aree con un tasso di crescita allarmante, tale da giustificare un provvedimento del genere. Abbiamo il dovere di conoscere gli orientamenti del nuovo governo – ha aggiunto – e nei prossimi giorni avremo una conferenza Stato-Regioni».