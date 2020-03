L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla di prima denuncia per Jogging a Palermo. Come ai tempi del proibizionismo, quando non si potevano bere alcolici e gli americani frequentavano bar abusivi e illegali. La stessa cosa accade adesso al Borgo Vecchio, con pub e locali aperti di nascosto ed a quanto pare pure molto frequentati. In queste ore sui social gira un video nel quale si vedono due enoteche aperte e piene di pubblico. All’esterno le porte sono chiuse, ma dentro gli avventori, tutti molto vicini tra loro, bevono e sghignazzano alla faccia dei divieti anti Coronavirus che hanno azzerato la vita notturna in tutta Italia e adesso anche in tanti altri paesi del mondo. La polizia ha denunciato un giovane mentre faceva jogging in corso Calatafimi violando l’ordinanza, emessa dal presidente della Regione Nello Musumeci, che vieta le attività sportive all’aperto anche individuali. È la prima violazione accertata dall’entrata in vigore del provvedimento. Al ragazzo, a cui è stato contestata la violazione di un ordine dell’autorità, è stata notificata un’ammenda di 206 euro. I carabinieri hanno sorpreso tre giovani consumatori di droga nella zona di corso Calatafimi con alcune dosi di cocaina. I tre G. S. 34 anni, G. L. 18 anni e E. S. 20 anni, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio e per la mancata inosservanza delle norme per l’emergenza Coronavirus, che impediscono di uscire da casa senza un giustificato motivo. I tre giovani sono stati trovati in possesso di 7 grammi di cocaina, già divisa in dosi, e 300 euro in contanti. Alcuni residenti ieri hanno segnalato una massiccia presenza di persone tra via delle Alpi e viale Lazio. Come se non ci fosse alcun divieto in vigore.