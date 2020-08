È arrivato poco fa il comunicato ufficiale. Maurizio Sarri non è più l’allenatore della Juventus. Adesso i vertici societari stanno pensando al nuovo tecnico.

Tra le ipotesi al vaglio della società c’è, come detto pochi minuti fa, il nome di Simone Inzaghi, che resta uno dei preferiti già valutato la scorsa estate. Il tecnico però deve trovare un accordo per liberarsi dalla Lazio.

La nuova suggestione invece è rappresentata da un campione del mondo ex Juve: Andrea Pirlo. L’ex centrocampista dovrebbe iniziare la sua carriera da tecnico della Juve U23, ma, come riporta “Gianlucadimarzio.com”, potrebbe fare subito il grande salto in prima squadra.