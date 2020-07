L’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport” , si concentra sul possibile nuovo allenatore della Vibonese. In cima alla lista dei papabili, scrive il quotidiano sportivo, c’è un ex. Si tratta di Francesco Modesto. L’ex tecnico del Rende e del Cesena ha infatti indossato la maglia rossoblù da allenatore ed è il candidato principale per il dopo-Modica. Un primo contatto c’è già stato e Modesto avrebbe dato la sua disponibilità. Il tecnico ha dichiarato: «Vibo è una delle piazze dove si può lavorare con grande tranquillità e si può soprattutto progettare. Conosco il presidente Caffo e lo stimo molto per quello sta facendo nel mondo del calcio». Modesto è alla ricerca di una squadra che proponga un progetto a lungo termine e la Vibonese potrebbe essere quella giusta per aprire un ciclo. Il 3-4-3 di “gasperiana” memoria ben si sposa con i giocatori a disposizione; lo staff tecnico è tutto calabrese come piace a Caffo; la sua filosofia è quella di valorizzare i giovani e coniugare i risultati con lo spettacolo.