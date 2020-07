L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla di Musa Uwara, talento del Bologna. Il ragazzo guadagna 3.300 euro al mese e gira in monopattino. Ovviamente non ha partecipato (per volontà del club) al taglio mensile degli stipendi durante il lockdown: compenso annuale, 40.000 euro. Il suo contratto va fino al 2023 e qualcosa di altro uscirà dal cilindro di Saputo. Un ritocco dell’ingaggio per esempio, ma non adesso: a fine stagione. Il Bologna lo blinderà. Musa – prosegue il quotidiano – ha sempre vissuto in appartamento fino a quando è esploso il lockdown: ora si divide fra hotel, un altro appartamento che gli metterà a disposizione il club e casa-Barrow.