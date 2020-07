L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, parla degli stipendi in serie A, citando anche quelli più bassi. Guadagna 30 mila euro all’anno l’ivoriano Wilfried Singo, 19 anni, ha debuttato in A il 27 giugno a Cagliari nella sconfitta per 4-2. Guadagna 40 mila euro all’anno Massimiliano Mangraviti del Brescia, 22 anni. Per lui è arrivata la soddisfazione della Serie A, con 8 presenze (6 da titolare) e un debutto mozzafiato in casa contro l’Inter. Poi c’è Lorenzo Andrenacci, 25 anni, scuola Milan ma passato al Brescia nell’ultimo anno da Primavera. Dopo qualche stagione in prestito, è stato aggregato alla prima squadra come terzo portiere. Anche per lui si è trattato di un esordio di fuoco, contro la Juve, con Joronen indisponibile e il secondo Alfonso infortunato. Prende due gol ma non demerita. Salendo, a quota 80 mila, troviamo due sampdoriani: il quarto portiere Wladimiro Falcone, 25 anni e il difensore brasiliano Kaique Rocha, 19, che come il compagno di reddito aspetta paziente il debutto in Serie A.