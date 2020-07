L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla dell’interessamento di uno sceicco del Qatar per il Parma. Gli advisor sono al lavoro da tempo per un affare che da settimane tiene con il fiato sospeso l’ambiente gialloblù. Trovano conferme da più parti -scrive il quotidiano – le voci secondo cui gli intermediari sono al lavoro per individuare una formula che metta d’accordo le varie esigenze. Il valore del club sarebbe stato concordato, ma non basta (per ora) ad intravvedere il traguardo. Ma un fatto è certo: il Parma cerca benzina per il suo motore.