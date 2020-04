L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’estate calcistica. Restano sempre due scenari. 1) Campionati e Coppe in contemporanea (inizio tra maggio e giugno, fine ai primi di agosto). 2) Prima i campionati, poi le coppe (con finale Champions il 29 agosto). Non è un mistero che l’ipotesi preferita dalla Uefa sia quella dei campionati da fine maggio al 2 agosto massimo, per avere le liste delle prossime coppe entro il 3 agosto. Le coppe dopo, tutte ad agosto. Per le coppe restano in piedi 3 opzioni alternative: 1) quarti e semifinali in gare secche – 2) final four in sede unica – 3) final eight in sede unica. Ai club arriveranno soldi in anticipo. L’Europeo distribuisce minimo 200 milioni ai club come partecipazione agli utili. Vista la situazione, l’Uefa ha deciso di anticipare 70 milioni alle 676 squadre.