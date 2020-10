L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della fine del club granata. Ieri il giudice sportivo ha escluso il Trapani dalla C, a breve seguiranno gli altri provvedimenti federali e della

giustizia civile.

I tifosi guardano già al futuro, sperando di ripartire presto.



In molti, in città, pensano che il futuro possa essere il club Dattilo, la squadra della frazione di Trapani famosa per i cannoli prodotti nel bar del presidente della squadra neo promossa dall’Eccellenza:

«Ci dispiace molto per il Trapani ma pensiamo solo al Dattilo ed a fare un buon campionato – dice il presidente Michele Mazzara – Così vorremmo fare anche il prossimo anno. Solo se dovessero venirci meno le forze ascolteremo eventuali proposte che ci verranno fatte. Per adesso a me nessuno ha chiesto nulla».