Gazzetta dello Sport: “Tegola Palermo. Stop Blin, dovrà operarsi”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’infortunio di Blin.

Brutta notizia per il Palermo: Alexis Blin, infortunatosi durante la partita a Castellammare di Stabia, è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro. Il centrocampista dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico, e si prospetta un lungo periodo di stop. Una tegola pesante per la squadra di Dionisi, che dovrà fare a meno di uno dei suoi pilastri a centrocampo per un periodo prolungato.