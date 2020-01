L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” analizza le principali trattative del giorno in Serie A. Parma al lavoro per assicurarsi Kurtic. La Spal chiede Pinamonti vista la cessione imminente di Moncini al Benevento. Il Genoa ha annunciato il colpo Behrami, mentre Sandro ha risolto il contratto. Preziosi cerca un altro attaccante dopo Destro, in lizza Krmencik del Viktoria Plzen e il colombiano Roger Martinez. Più defilata la candidatura di Borini, per il quale è in corsa anche la Sampdoria. I blucerchiati hanno sondato il terreno per Ibanez dell’Atalanta. Oggi a Brescia è il giorno di Skrabb, centrocampista finlandese classe ’95. Il Lecce si muove per la mezzala: piacciono Bourabia del Sassuolo, Mazzitelli e Barak.