L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla probabile formazione del Palermo nella sfida contro il Marsala. Ficarrotta sembra destinato agiocare ancora titolare accanto a Ricciardo e forse Felici. Il giovane attaccante romano è in dubbio a causa della botta al ginocchio sinistro rimediata giovedì in allenamento. Ieri è sceso in campo con una vistosa fasciatura e non ha partecipato alla partitella a scopo precauzionale. Idem Martin che accusa un leggero fastidio muscolare e verrà rivisto oggi. L’eventuale sostituto sarebbe Mauri. Se non dovesse farcela Felici, Pergolizzi sarebbe costretto a rivoluzionare il Palermo inserendo Fallani, a meno che decida di non buttare nella mischia Silipo.