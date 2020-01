L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla cordata intenzionata a rilevare il Catania. Oltre ai nomi di Pagliara, Pellegrino, Paladino e Di Fazio, si è fatto il nome di Vincenzo Guerini, ex tecnico del Fiorentina e del Catania. Uno dei nomi forti è proprio Pagliara, attuale segretario generale della Fidal e ricco di esperienza internazionale di rilievo che gli ha permesso di allacciare rapporti con le istituzioni sportive e politiche. Pellegrino è stato più volte tecnico della squadra rossoazzurra e l’ultimo ad allenarla in Serie A nel 2014. Spiccano i nomi del questore Di Fazio, Ramacca ex vicequestore di Catania. Spicca pure il nome di Paladino, commerciali affermato.