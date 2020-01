L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” analizza le principali trattative del giorno in Serie B. E’ questione di ore per Colantuono al Perugia. Su Tutino c’è anche l’Empoli, dopo il duello Ascoli-Crotone. Il Benevento vicino ad assicurarsi Moncini. Nelle ultime ore sono stati trattati anche Donnarumma del Brescia e La Mantia del Lecce. Si cerca un sostituto di Antei, ko fino a fine stagione. Il Crotone per la corsia sinistra valuta D’Orazio del Cosenza. Il club di Braglia si inserisce per Coulibaly dell’Udinese, che piace anche al Trapani.