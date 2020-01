L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla sfida tra Palermo e Marsala. All’andata la sfida fu decisa da Lucera e Ficarrotta giocava nella fazione opposta. Cinque mesi dopo, Lucera è un po’ sparito dai radar, mentre Ficarrotta ha coronato il suo sogno di indossare la maglia rosanero, ma il suo contributo è stato al di sotto delle aspettative. Non è un caso che la dirigenza rosa abbia puntato su Floriano. Ficarrotta non ha sempre convinto: ha collezionato 11 presenze, 5 da titolare e 6 subentrando dalla panchina, ma è risultato decisivo solo nella sfide contro l’FC Messina e il Corigliano. Per il resto qualche prestazione opaca e l’espulsione rimediata nella sfida contro il Savoia, che ha finito per macchiare gravemente la sua stagione.