Gazzetta dello Sport: “Shpendi top. Le pagelle di Carrarese-Palermo”

La Carrarese conquista una vittoria pesante contro il Palermo grazie a una prestazione di squadra impeccabile. Come riportato nelle pagelle della Gazzetta dello Sport, i toscani hanno brillato in ogni reparto, con Schiavi (7,5) a dirigere il centrocampo e Shpendi (7,5) protagonista del gol decisivo, il primo stagionale per lui. Tra i migliori anche Guarino, Imperiale e Bouah, tutti con valutazioni sopra la sufficienza.

Nel Palermo, invece, pochi spunti positivi. Desplanches (5,5) paga l’errore sul gol, mentre Gomes (5) è il simbolo di una squadra che non ha saputo reagire. Verre (6,5) e Di Mariano (6,5) provano a dare vivacità, ma è troppo poco. Dionisi (5,5) non riesce a incidere con i cambi e la squadra affonda di nuovo.

Una sconfitta che evidenzia il grande momento della Carrarese e le difficoltà del Palermo, ancora alla ricerca di continuità e concretezza.

CARRARESE (3-5-2)

Bleve 6; Illanes 7, Guarino 7 (dal 40’ s.t. Oliana 6), Imperiale 7; Bouah 7 (dal 22’ s.t. Zanon 7), Schiavi 7,5, Zuelli 7 (dal 42’ s.t. Palmieri s.v.), Giovane 7, Cicconi 7; Shpendi 7,5 (dal 40’ s.t. Capello s.v.), Cerri 7 (dal 40’ s.t. Finotto s.v.)

PANCHINA: Chiorra, Cherubini, Panico, Falco, Motolese, Belloni

ALLENATORE: Calabro 7

PALERMO (4-2-3-1)

Desplanches 5,5; Diakitè 6, Baniya 6, Nikolaou 6, Ceccaroni 6,5; Gomes 5 (dal 37’ s.t. Segre s.v.), Ranocchia 6; Insigne 6 (dal 27’ s.t. Le Douaron 5,5), Verre 6,5 (dal 15’ s.t. Vasic 5,5), Di Mariano 6,5 (dal 15’ s.t. Di Francesco 5,5); Henry 6 (dal 15’ s.t. Brunori 5,5)

PANCHINA: Nespola, Sirigu, Lund, Nedelcearu, Appuah, Buttaro, Peda

ALLENATORE: Dionisi 5,5

ARBITRO: Crezzini di Siena 6

ASSISTENTI: Cecconi 6 – Fontani 6

Top: 7,5 Shpendi

Decide la partita con un gol da opportunista e molto pesante: è il primo stagionale.