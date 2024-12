Corriere dello Sport: “Shpendi gol e lacrime. Tonfo Palermo”

La Carrarese si conferma implacabile al “Dei Marmi”, aggiungendo il Palermo alla lista delle vittime illustri. Come raccontato nel Corriere dello Sport in edicola oggi, la squadra di Antonio Calabro ha sfruttato una prestazione solida e ben organizzata per battere i rosanero con un gol di Shpendi, il primo stagionale, nato da un clamoroso errore difensivo di Gomes e Desplanches.

Quando la Carrarese gioca in casa, non fa sconti a nessuno. Dopo il Pisa, anche il Palermo esce sconfitto dal "Dei Marmi", rallentando la sua corsa verso la parte alta della classifica. La vittoria dei giallazzurri è meritata: i padroni di casa creano numerose occasioni, molte delle quali sprecate, mentre i siciliani non danno mai la sensazione di poter vincere, come testimonia il dato emblematico di zero tiri nello specchio.

Dionisi, forte del successo contro lo Spezia, opta per una formazione offensiva, schierando Insigne e Di Mariano a supporto di Henry. La migliore occasione del primo tempo arriva proprio sui piedi del centravanti francese, che al 44’ calcia alto da posizione favorevole. Calabro risponde con un centrocampo solido e dinamico, affiancando Shpendi a Cerri in avanti. I primi 45 minuti sono equilibrati, caratterizzati da squadre corte e pochissime possibilità di creare vere opportunità, con il Palermo incapace di alzare i ritmi e la Carrarese in attesa di un errore da sfruttare.

Ripresa più vivace, ma il Palermo crolla

La seconda parte di gara si apre con un atteggiamento più coraggioso da entrambe le parti. I ritmi si alzano, le squadre si allungano e il tatticismo iniziale lascia spazio a un gioco più vivace e ricco di occasioni. Il Palermo si rende pericoloso con Diakitè e Ranocchia, mentre la Carrarese risponde con Cicconi, che spreca a pochi passi da Desplanches.

Shpendi ha l’occasione per sbloccare il risultato con una doppia conclusione, ma il secondo tentativo viene salvato sulla linea da Ceccaroni. Al 25’, Desplanches si supera deviando in angolo un tiro a botta sicura di Giovane.

Tuttavia, il Palermo perde terreno dopo i cambi e al 33’ arriva il gol decisivo: Gomes, con un retropassaggio mal calibrato, non si intende con Desplanches, che esce avventatamente. L’errore consente a Shpendi di segnare il suo primo gol stagionale a porta vuota, un momento di gioia incontenibile per l’attaccante, che si lascia andare alle lacrime.

La Carrarese porta a casa tre punti pesantissimi, mentre il Palermo deve fare i conti con un passo indietro evidente, sia sul piano del gioco che dei risultati.