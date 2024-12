Corriere dello Sport: “Carrarese-Palermo, le pagelle”

La Carrarese si impone sul Palermo con una prestazione solida e ben orchestrata, sfruttando gli errori degli avversari per conquistare tre punti fondamentali. Come riportato nelle pagelle del Corriere dello Sport, oggi in edicola, i giallazzurri hanno messo in campo un mix di determinazione e organizzazione tattica che ha avuto la meglio su un Palermo incapace di creare reali pericoli offensivi.

Il protagonista della giornata è Stiven Shpendi, autore del gol decisivo, premiato con un 7 in pagella per la capacità di capitalizzare l’errore fatale della difesa rosanero. Menzione d’onore per Schiavi e Guarino, colonne del centrocampo e della difesa, mentre Calabro ottiene un meritato 7 per la gestione impeccabile della gara.

Per il Palermo, invece, la serata è segnata da insufficienze e delusioni. Gomes (4,5) incarna gli errori e la mancanza di lucidità che hanno caratterizzato la squadra, mentre Dionisi (5,5) paga la poca incisività del suo attacco, evidenziata dallo zero nella casella dei tiri in porta.

Ecco le pagelle del match:

CARRARESE (3-5-2)

Bleve 6: Poco impegnato, ma attento quando serve.

Guarino 7: Una roccia in difesa, chiude ogni spazio.

Illanes 6,5: Solido e puntuale negli interventi.

Imperiale 6,5: Spinge con costanza e difende con ordine.

Bouah 6 (22′ st Zanon 6): Discreto in fase di contenimento, cala nella ripresa.

Giovane 6,5: Bravo a rompere il gioco avversario, sfiora il gol.

Zuelli 6,5 (42′ st Palmieri sv): Gestisce bene il centrocampo, preciso nei passaggi.

Schiavi 7: Il cervello della squadra, sempre lucido e propositivo.

Cicconi 6: Crea qualche spunto interessante, ma non incide a pieno.

Shpendi 7 (34′ st Capello sv): Il gol decisivo premia una prestazione di sacrificio e qualità.

Cerri 6 (39′ st Finotto sv): Lotta e si rende utile, anche se poco pericoloso.

All.: Calabro 7: Legge la partita alla perfezione, la squadra lo segue alla lettera.

PALERMO (4-3-3)

Desplanches 5: Decisivo in alcune parate, ma il pasticcio sul gol pesa enormemente.

Diakite 5,5: Alterna buoni recuperi a errori in fase di impostazione.

Baniya 5,5: Fatica a tenere il passo degli attaccanti avversari.

Nikolaou 6: Il migliore della difesa, anche se non impeccabile.

Ceccaroni 6,5: Salva sulla linea un gol fatto, tra i più attenti.

Gomes 4,5 (34′ st Segre sv): L’errore sul gol è imperdonabile, prestazione negativa.

Ranocchia 6: Prova a dare ordine, ma non basta.

Verre 6 (16′ st Vasic 6): Qualche spunto interessante, ma cala nella ripresa.

Insigne 5,5 (27′ st Le Douaron sv): Troppo fumoso, non lascia il segno.

Henry 5 (15′ st Brunori 5,5): Spreca una grande occasione, serata da dimenticare.

Di Mariano 6 (16′ st Di Francesco 5,5): Tra i più attivi nel primo tempo, ma si spegne presto.

All.: Dionisi 5,5: Non trova soluzioni per cambiare l’inerzia della gara.

Arbitro: Crezzini di Siena 6.