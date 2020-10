L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul malumore tra i club del girone A di Serie C per la modifica al regolamento del minutaggio approvata ieri in assemblea di Lega Pro con 36 voti a favore e 19 contrari. I contributi per l’utilizzo dei giovani verranno ripartiti suddividendo il totale in parti uguali tra i tre gironi. Un meccanismo a favore di chi schiererà gli under nei gironi B e C. Ufficializzato anche l’ampliamento delle liste a 24 contratti professionistici senza limite di età.