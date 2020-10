L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Monopoli. Ieri è stato trovato l’accordo con Guido Marilungo, esperto attaccante reduce dal biennio alla Ternana.

«È stata un’operazione non facile, come tutte le volte che si punta un elemento di rango in grado di consentire il salto di qualità ad una squadra come la nostra», sono state le prime parole del soddisfatto patron biancoverde Onofrio Lopez.