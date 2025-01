Gazzetta dello Sport: “Serie B, tutti a caccia del centravanti”

Secondo Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la Cremonese è pronta a puntare su Christian Gytkjaer del Venezia per risolvere i problemi in attacco. I grigiorossi hanno prodotto 583 tiri verso la porta nelle ultime stagioni, risultando la squadra più prolifica sotto questo aspetto in Serie B, ma con soli 48 gol segnati, al pari del Brescia, mancano di concretezza. Vazquez ha segnato 8 reti, mentre i vari Bonazzoli, Nasti e De Luca hanno deluso con un bottino complessivo di appena 6 centri.

Numeri simili preoccupano anche il Palermo, che ha calciato 516 volte, di cui 180 nello specchio, ma ha segnato appena 50 gol. Anche i rosanero soffrono di un attacco poco incisivo, con Brunori che resta il principale riferimento offensivo. La squadra di Dionisi crea tanto, ma fatica a concretizzare, una situazione analoga a quella della Cremonese.

Per i lombardi, Gytkjaer potrebbe rappresentare la soluzione ideale, visto il suo passato decisivo nei playoff col Monza. Anche il Palermo, però, deve trovare risposte concrete per aumentare la propria produttività offensiva e restare competitivo nella lotta promozione. Entrambi i club sanno che il mercato di gennaio sarà decisivo per dare una svolta alla stagione.