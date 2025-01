Pasqualin: «Palermo può ancora essere protagonista ai playoff. Osti…»

Intervistato da Alessio Alaimo su TuttomercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin ha toccato vari temi, dalla Serie A alla B e al Palermo.

Ecco le sue parole:

Ranieri ha avuto un grande impatto.

«Potrebbe anche, a furor di popolo, decidere di continuare ad allenare. Tra gli incarichi dovrebbe scegliere il nuovo allenatore, magari dando indicazioni su tutto lo staff manageriale».

Che mercato si aspetta dai giallorossi?

«Non è molto facile. L’esperienza di Ranieri è importante ma bisognerà capire se i Friedkin si accoderanno ai desiderata del mister. Ci sarebbe bisogno, come per tutti, di innesti mirati. Calciatori idonei alla tattica del tecnico».

Roma a parte come vede il mercato?

«L’Inter è una potenza. Non ha bisogno di nulla. E il Napoli a quanto pare è pronto a ricevere Danilo. Ma deve costatare l’atteggiamento della Juventus che vuole un indennizzo. Folorunsho è diretto a Firenze, Zerbin a Venezia. Credo che se Conte desse delle indicazioni verrebbe accontentato».

Berardi e il futuro: lo vede ancora al Sassuolo? «O arriva un’offerta che al momento non mi pare ci sia altrimenti il Sassuolo sarà contento di andare in A con Berardi»

Intanto Palermo e Salernitana hanno cambiato il ds.

«Osti è una persona di grande esperienza, ha lavorato ad alti livelli con Sampdoria e Atalanta. Anche Marco Valentini è un’ottima scelta. Sono due ambienti complicati. Le possibilità del Palermo di fare i play off da protagonista ci potrebbero ancora essere, rimane il problema irrisolto di Brunori che va ancora risolto. Bisogna risolvere. Per quanto riguarda la Salernitana credo che possa essere in discussione la stessa proprietà, Iervolino potrebbe anche passare la mano».